Сегодня - Международный день кофе. Поговорим о бодрящем напитке с точки зрения науки. В чем его...

Сегодня - Международный день кофе. Поговорим о бодрящем напитке с точки зрения науки. В чем его польза, а в чем вред- всё прояснит за чашечкой кофе Любовь Клюквина.Кофеманы, не переключайтесь! Пугать не будем. Говорим о кофе только то, что известно науке. Начнем с состава и главного компонента - кофеина.Надежда Тихомирова, нутрициолог: «Кофеин - это психостимулятор. И как все психостимуляторы он имеет довольно явный эффект. Не зря многие люди употребляют кофе. Нам нравится эффект. В первую очередь мы ощущаем, что мы начинаем быть такими более активными, мы чувствуем, что у нас когнитивные функции улучшаются - мышление, сосредоточенность, память”.У взрослого человека эффект сохраняется на 20-40 минут, в зависимости от метаболизма. У ребенка же метаболизм замедлен: кофеин действует на него до суток и может привести к бессоннице. Безопасная дозировка рассчитывается по весу. Только как узнать, сколько кофеина в чашке, которую вы выпили набегу? Откуда эти зерна, сколько солнца они впитали, как готовился напиток...? Из-за множества факторов рассчитать нереально! Поэтому нащупываем свою норму, прислушиваясь к организму. Побочных эффектов быть не должно!-Это тахикардия, это тремор, это повышенная возбудимость...не очень адекватная, когда мы перевозбуждаемся от ситуации, к которой относились бы довольно спокойно.При передозировке пьем больше воды! Ещё кофе не рекомендуют пить гипертоникам. Он повышает давление. Однако "лекарством" напиток не является и для людей с пониженным.Надежда Тихомирова, нутрициолог: «Кофе для многих людей считается диуретиком. Не для всех, но для многих. То есть, такой мочегонный эффект. Я думаю, многие люди это замечают. И, например, девушки, которые страдают пониженным давлением, они часто употребляю "лошадиные" дозы кофе, потому что чувствуют вялость, слабость, но я таким девушкам рекомендую лучше употреблять больше соли. Соль будет понижать давление. Точно так же, как и вода”.Поэтому, компенсируя мочегонный эффект, хороший тон - подавать вместе с кофе стакан воды. К слову, напиток этот спорный. Из хорошего - в нём содержатся биологически активные вещества, антиоксиданты - танины и катехины. Они борются со свободными радикалами, оттого и называются "молекулами против старости".Надежда Тихомирова, нутрициолог: «Изначально в природе кофейное зерно имеет такой бежевато-зеленый цвет ещё до обжарки. Обжарка нам о чем говорит? Цвет коричневый говорит о гари. Верно? Если есть гарь, то есть смысл кофеин отследить на наличие акриломидов. Это уже токсичные вещества. Просто никто никогда не проверят кофе на акриломиды”.А это опаснейший токсичный канцероген. Кстати, о кофе есть лишь одно всемирно признанное исследование. Посвященное генетике.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Есть два гена в нашем организме, которые отвечают, первое - за метаболизм кофеина в организме человека, второе - за чувствительность рецепторов к кофеину. Ген, который отвечает за метаболизм, делится на два вида - это высокая чувствительность и низкая чувствительность. Если у человека более высокая чувствительность на него, кофе будет более явно воздействовать. Если вы уже понимаете, что вы утром без кофе проснуться не можете, это нездоровая история”.Проверить зависимость просто: отказаться от кофе всего на один день. Продержались? На три.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Может быть какая реакция? Головные боли, чувство усталости, чувство как будто тебе чего-то не хватает. И здесь люди могут пойти за сладким. Все! Кортизола в надпочечниках нет. Что делает кофе? Он связывается с молекулами, которые дают нам усталость, которые отвечают вообще за сигнал усталости и начинают его стимулировать. Надпочечники в это время вот так, как половая тряпка выжимаются. И мы чувствуем прилив бодрости”.Генетически заложено, что кофе не усваивается организмом. При нездоровой печени вам не поможет даже стакан выпитой воды. Категорически нельзя употреблять кофе и людям с дефицитом железа.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Если вы в параллель ещё принимаете препараты железа, они будут вымываться. Они вообще не будут усваиваться. Точно так же он вымывает кальций, магний, цинк”.Если противопоказаний и зависимости нет, спокойно наслаждайтесь чашечкой-другой в день! Главное - "поймите" напиток. Из твердого вещества кофеин получают с помощью экстракции - пропускания через сырье горячего пара и воды. Через зерно это сделать трудно, поэтому его перемалывают. Чем мельче помол, тем насыщенней кофе.Надежда Тихомирова, нутрициолог: «Как мы варим кофе? Мы его не кипятим. Низкомолекулярные вещества в кофейном зерне, отвечающие за аромат, они улетучиваются при высоких температурах. То есть, если мы прокипятим кофе, наш кофе будет менее ароматный или совсем не ароматный, но содержать больше кофеина. Если мы не кипятим кофе, то у нас будут и аромат, и, соответственно, кофеин. Если мы покупаем зерно и сами его смалываем и тут же его варим, мы получаем самый ароматный кофе”.Отдельного внимания заслуживает растворимый кофе. Если вы не знаете историю его происхождения, лучше не пейте, - советуют эксперты. Отчасти этот продукт фальсифицируют жженым гранулированным чаще всего кукурузным крахмалом, как и цикорий. И он точно не взбодрит! Лучше выпить чаю. Там кофеина намного больше. Во втором случае растворимый кофе делают из натурального кофейного жмыха. Его многократно проваривают, а получившаяся высохшая жидкость попадает нам в чашку. И в ней, наоборот, будет море кофеина!Надежда Тихомирова, нутрициолог: «Здесь вариант получить дозазависимость, т.е стать зависимым кофеманом гораздо быстрее, чем от заварного кофе. В разы. Полезных веществ мы практически не получаем, и получаем большое количество акриламидов от пережарки”.Латте, капучино, глясе... Множество вариантов напитка, и все они с молоком. Оно в свою очередь входит в список продуктов, которые ни с чем не сочетаются, - рассказывает Светлана.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Попадая в организм, молоко сворачивается и не дает метаболизироваться кофе. Кофе не выводится и вместе с собой будет выводить все полезные минералы. Ещё и молоко будет попадать в нижние слои кишечника и там не перевариваться и гнить. Можно попробовать добавить растительное молоко. Сегодня очень много альтернатив: соевое, миндальное, банановое, кокосовое, овсяное”.Надежда Тихомирова, нутрициолог: «В 100 граммах молока содержатся 5 граммов лактозы. И 5 граммов - это кубик сахара. И вот зачастую девушки, которые стремятся снизить вес, выпивают до литра молока в сутки вместе с латте и как бы съедают, выпивают 50 граммов сахара. В контексте диетологии это те же 50 граммов простых углеводов”.Второй вариант - приготовить бронекофе: добавить в эспрессо или американо топленое масло гхи.Светлана Скворцова, нутрициолог: «Мы здесь получаем незаменимые жиры, которые повышают работоспособность мозга, которые благотворно сказываютсяна половых гормонах, которые в принципе будут хорошо работать на пищеварение, и сам кофе будет утилизироваться быстрее. Ну и другая альтернатива - чай матча. Его также можно сделать на любом альтернативном молоке”.Отдельная тема - как сделать напиток сладким, без вреда для здоровья? Все ответы на нашем сайте. В наш век всё можно заменить без ущерба вкусу, но с бонусами для молодости и здоровья. Любовь Клюквина, Александр Голубев, В-В.