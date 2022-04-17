Специалисты Роспотребнадзора провели расследование.

В связи с тем, что от жителей Владимирской области поступало много жалоб на производителей стеклоомывающей жидкости, которые добавляют метанол значительно больше, чем предписано в нормативах, специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области провели расследование. Оказалось, что на некоторых этикетках, где указан адрес предприятия, были написаны фейковые адресы производств, а именно:«HYPER FROST». Фактический адрес производства: Владимирская область, Суздальский район, поселок Красногвардейский, Главный проезд, дом №9;«GORIZONT ORIGINAL ARCTIC FORMULA». Адрес производства: Владимир, улица 16 лет Октября, дом №1;«Freeze Way». Адрес: Владимирская область, город Александров, улица Зои Космодемьянской, дом №22;«POLAR FOREST». Владимир, улица Батурина, дом №39, корпус №2, офис №313.Информация направлена в УМВД, СУ СК по региону и Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району.