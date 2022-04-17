На территории Владимирской области за прошедшие сутки года лабораторно подтверждено 99 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки года лабораторно подтверждено 99 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
31 - во Владимире
9 - в Муромском районе;
11 - в Суздальском районе;
10 - в Меленковском районе;
7 - в Юрьев-Польском и Вязниковском районах;
5 - в Гусь-Хрустальном районе;
4 - в Ковровском районе;
3 - в Киржачском районе;
2 - в Александровском, Судогодском, Собинском и в Гороховецком районах;
1 - в Петушинском, Камешковском, Селивановском районах, а также в городе Радужном.
Ни одного случая заболевания за сутки не зарегистрировано в Кольчугинском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149718 случаев заболевания