На территории Владимирской области за прошедшие сутки года лабораторно подтверждено 99 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки года лабораторно подтверждено 99 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:31 - во Владимире9 - в Муромском районе;11 - в Суздальском районе;10 - в Меленковском районе;7 - в Юрьев-Польском и Вязниковском районах;5 - в Гусь-Хрустальном районе;4 - в Ковровском районе;3 - в Киржачском районе;2 - в Александровском, Судогодском, Собинском и в Гороховецком районах;1 - в Петушинском, Камешковском, Селивановском районах, а также в городе Радужном.Ни одного случая заболевания за сутки не зарегистрировано в Кольчугинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149718 случаев заболевания