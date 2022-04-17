С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149718 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 апреля выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, 2 - в Александровском, 7 - в Юрьев-Польском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 3 - в Киржачском, 1 - в Камешковском, 2 - в Гороховецком, 10 - в Меленковском, 7 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149718 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40796 заболевших во Владимире, 17654 - в Ковровском районе и 16447 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.