Погибших и пострадавших нет.

Во Владимирской области пожарные спасли из огня 180 коров. Подробностями случившегося поделились в пресс-службе МЧС.В 19-25 16 апреля в селе Барское Городище Суздальского района загорелся коровник. Прибывшими на место спасателями было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения животных.Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сгорело сено. Погибших и пострадавших нет. Спасено 180 голов крупного рогатого скота.На тушение огня выезжали 4 пожарных машины и 13 человек личного состава.Дознаватель ведомства устанавливает причину пожара.