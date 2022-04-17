Ковровский Доброград традиционно в апреле встретил лучших русжимовиков страны. 12 по счету...

Ковровский Доброград традиционно в апреле встретил лучших "русжимовиков" страны. 12 по счету Чемпионат России прошел на высочайшем уровне... и с новыми дисциплинами. В этом году, например, был добавлен подъем штанги на бицепс. И что радует и уже не удивляет: осваивать премудрости русского жима готовы совсем юные девчонки. Как закаляется характер чемпионов, какой вес нужно взять, чтобы попасть в элиту? Любуемся и гордимся нашими атлетами вместе с Юлией ШуваловойРекорды здесь устанавливают ещё до начала соревнований. Спортсмен из Петербурга Николай Рыженков в сумме выжал 17 тонн. За это получил высшее звание - элита русского жима. К этой цели шёл два с половиной года.Николай Рыженков, участник Чемпионата России по русскому жиму (г.Санкт-Петербург): “Сейчас пожал 3 подхода по 56 раз. Третий подход очень сложно уже давался. Мало времени дали отдохнуть. А так выполнил. Первая элита едет в Санкт-Петербург!”Атлеты соревновались в классическом русском жиме, элитном дивизионе, русской тройке и так называемой "чёртовой дюжине".Своими результатами поразили дети. Катя Прокопьева из Дзержинска на пределе сил, подняла 10-ти килограммовую штангу 64 раза. Русский жим с юных лет формирует характер. Открытием состязаний стала Настя Сперанская из Москвы. В дивизионе "русская тройка" она подняла больше собственного веса - 30 килограммов!Настя Сперанская, участница Чемпионата России по русскому жиму (г. Москва): “Ощущения классные, мне нравится тренироваться”."Спорт вне политики". В современном мире это правило уже не работает. Но наших спортсменов не сломить. Для них это дополнительная мотивация для развития отечественных видов спорта. Русский жим с каждым годом выбирают всё больше атлетов.Марк Краснов,организатор Чемпионата России по русскому жиму, председатель Федерации Русского Жима ЦФО: “Участников в этом году около 400 человек из 150 городов России. С Владимирской области порядка 70 человек. Выставлены 2 команды. В этот раз ведется командная борьба. Наши, Владимирская область, самые большие по числу спортсменов”.За Владимирскую область выступают сильнейшие. Артур Сапунцов из Коврова - многократный чемпион России. На раз он поднял 200 килограммов.Артур Сапунцов, участник Чемпионата России по русскому жиму (г. Ковров):-Ощущения, пожалуй, легко. Можно было больше, чуть чуть не готов.-200 килограммов для вас - это мало?- Мой предел 240 на 2 полгода назад.Результат ковровчанки Дарьи Штрикуль - 110 килограммов. А для Анны Зарубиной - это первый выход на помост. Чтобы взять 55 килограммов пришлось много тренироваться.Анна Зарубина, участница Чемпионата России по русскому жиму (г. Мантурово): “Первый раз, когда пришла в зал даже гриф без всего жать было сложно. А потом нормально, больше-больше-больше”.По итогам чемпионата в командном зачете команда Владимирской области заняла второе место. Золото у москвичей. Бронзу забрали костромичи. Завоёвывали медали и особенные спортсмены - с повреждениями опорно-двигательного аппарата.Михаил Берёзкин, участник Чемпионата России по русскому жиму (г.Иваново): “Я считаю, что априори мужчина должен быть сильным. Что это за мужик, который не может пожать 100 кг?”Участие в Чемпионате приняла и съёмочная группа "Вестей". Так оператор Александр Чунаев без подготовки взял сотню.- У меня вес, правда, минимальный. Всего 20 килограммов. Но у меня есть время подготовиться. Чемпионат по русскому жиму пройдет в ноябре.Там выступят сильнейшие. Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести – Владимир"