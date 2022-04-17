Как только российские войска приступили к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие знаменитости предпочли уехать из России. Некоторые собрали вещи и навсегда покинули страну из-за иных политических взглядов, другие же пообещали вернуться, объяснив свой внезапный отъезд отпуском. Кто уехал из России – в подборке Дни.ру.

Как только российские войска приступили к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие знаменитости предпочли уехать из России. Некоторые собрали вещи и навсегда покинули страну из-за иных политических взглядов, другие же пообещали вернуться, объяснив свой внезапный отъезд отпуском. Кто уехал из России – в подборке "Дни.ру".Пожалуй, самой видной путешествующей персоной стала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Знаменитость объяснила, что на время покинула Россию. По словам блондинки, она летает в другие страны на интервью, делая пересадки в Израиле и Турции. Вместе с тем появились слухи о том, что недавно журналистка .В Израиль прилетел и бывший муж телеведущей – актер Максим Виторган. На днях его в Тель-Авиве. В Сеть попало видео с гуляющим повосточному побережью Средиземного моря артистом, однако подробности поездки пока не раскрываются.В отличие от Максима, коллега Собчак – телеведущий Иван Ургант – смог назвать причину своего путешествия в ближневосточное государство. Шоумен улетел в отпуск практически сразу после того, как его . Как известно, Иван уже вернулся в Россию.Завершая говорить про Израиль, стоит упомянуть знаменитую пару – народную артистку Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина. Супруги тоже спешно покинули страну, как только началась спецоперация на Украине. Они продолжают проводить время в Кесарии, где . Певица лично обещала, что вернется в Россию, и объясняла свое путешествие лечением.Ополчившаяся на РФ Европа все равно стала привлекательным гнездышком для некоторых знаменитостей: например, для рок-звезды Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. Близкие подруги , однако неизвестно, находятся ли они в этой стране по сей день или смотрят достопримечательности других европейских государств.Настоящий скандал вспыхнул после внезапного переезда актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию. Она дала понять, что не согласна с нынешним политическим курсом России. Обосновавшись в Аматциемсе, звезда театра и кино нашла работу, а также дала несколько интервью. Многие поклонники отвернулись от народной артистке РФ, когда она публично .Ранее о тех звездах шоу-бизнеса, кто уехал из России, довольно резко высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Его слова "Дни.ру".