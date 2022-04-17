Коммунальщики периодически откачивают скопившуюся воду, но после очередного снега или дождя ситуация повторяется.

Жители Юрьевца жалуются на затопленный пешеходный переход на улице Ноябрьской, напротив «Пятёрочки». Снимки с проблемного места опубликованы в городском паблике «Подслушано во Владимире».Владимирцы сообщают, что в месте, где скапливается вода, отсутствует ливневая канализация. Обойти лужу непросто из-за интенсивного потока автомобилей. Горожане говорят, что коммунальщики периодически откачивают скопившуюся воду, но после очередного снега или дождя ситуация повторяется.Решить вопрос раз и навсегда они намерены при помощи обращения в прокуратуру.