Разбираемся в вопросе.

Разбираемся в вопросе.Всезападные фильмы из российских онлайн-кинотеатров до конца апреля точно уйдут.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно посоветовал в связи с этимобращаться к «правильным пиратам». А они тут как тут — и даже нашумевший фильм«Капитан Волконогов бежал» слили в сеть. Давайте разбираться — какие они эти«правильные пираты» и как до этого у нас дело дошло?ВЫБИРАЙ КОМАНДУудивительное время мы всё-таки живём. Министерство культуры РФ борется за праваамериканских фильмов в российском прокате, упорно отказываясь от принятиязаконопроекта по параллельному импорту в сфере кинопоказа. И здесь уже дажеречь не о несчастных кинотеатрах, ежедневно взывающих с мольбами в адресотечественного Минкультуры, потому что они находятся на грани банкротства, которымнечего показывать и которых просто нагло кинули вместе с уходом из РоссииГолливуда, вдребезги разбив всю многолетнюю работу предыдущего министракультуры РФ Владимира Мединского по возрождению российского кинематографа.Теперь уже понятно, что никакой поддержки кинотеатрам не будет, а вместе с нимии российскому кино — новое руководство Минкультуры сознательно устранилось отрешения проблемы. В ближайшее время и онлайн-кинотеатры останутся полностью беззападного контента — мировые гиганты изымают свои фильмы из российскихонлайн-библиотек. И вот, нам уже на полном серьёзе рекомендуют обращаться запомощью к пиратам. Как же быть? Ведь мы с ними вроде как недавно боролись, ведьроссийскому кино невозможно ничего заработать рядом с такими ушлыми ребятами.Но удивительней всего формулировка Министерства культуры — по какой именнопричине оно не принимает никаких мер. Оказывается, что отечественноеМинкультуры не хочет нарушать права западных кинопроизводителей и считаетнеобходимым соблюдать все международные договоры в сфере авторского права изопасения, что в противном случае российское кино перестанут совсем показыватьна Западе. Неужели правда? Да нет, конечно. Просто все крупные российскиекинопроизводители имеют западных бенефициаров. И получить санкции занеосторожное решение по «поддержке российского кино» очень не хочется.Забавно,что российским фильмам, которые ещё недавно являлись фаворитами и гордостьюотечественного Минкульта, ставились в пример молодым кинематографистам нетолько как успех качественной «копродукции» на международных рынках (шутка ли —Россия, Эстония и Франция делают фильм вместе), но и как результат эффективной международнойработы по продвижению российского кино (и то правда — о российском кино сновазаговорили), и даже претендовали на национальные кинопремии («Золотой Орёл» и«Ника»), теперь даже не выдают прокатные удостоверения, лишая легальногокинопоказа в России, фактически отдавая их на растерзание всем голоднымкинопиратам.ведь мы когда-то смеялись над выдающимся режиссёром Юрием Кара, который в лучшиедля российского кинопроката годы умудрился дождаться слива в Интернет своего нашумевшегофильма «Мастер и Маргарита», пролежавшего «на полке» почти 20 лет. ЮрийВикторович Кара тогда говорил, что фильмы воруют прямо с рабочего стола наМосфильме…Все были уверены, что «с нами-то такого точно не будет!». И воттеперь один в один ситуация произошла не с каким-нибудь простеньким фильмом, ас недавним фаворитом Минкульта (фильм создавался при финансовой поддержкеМинистерства культуры РФ и активно продвигался Министерством на всехмеждународных кинофестивалях) — кинокартиной «Капитан Волконогов бежал». Что жеслучилось?Характерно,что все фавориты предыдущего состава Департамента кинематографии МинкультурыРоссии (во главе со Светланой Максимченко) в нынешнее время имеют проблемы спрокатными удостоверениями. Ничего хорошего в этом нет, это свидетельствует онепоследовательности в решениях Министерства культуры РФ, и не факт, чтосегодняшние лидеры завтра не окажутся на задворках. Всё-таки, как мне кажется,если из серьёзных министерских кабинетов фильмы несколько раз назывались«прорывом» и «нашей гордостью», их, как минимум, следует довести до премьеры.Тем более, что фильмы этого заслуживают.Удивительно,что здесь нет скандала, как в случае с сериалом «Монастырь». Вероятно,продюсеры картины сознательно пошли на компромисс, отказавшись от какого-либо конфликта,ведь деньги любят тишину. Возможно, что кому-то из продюсеров картины это непонравилось и он настаивал на немедленном выходе картины в прокат, пусть даже ив пиратском варианте. Не исключено, что конфликт случился внутри самой продюсерскойгруппы.СБЕЖАЛ ИЛИ НЕТИзвестно,что современные кинопродюсеры весьма щепетильно относятся к возможной утечкесвоей кинопродукции в руки пиратов, а потому научились выстраивать беспрецедентныемеры безопасности. Но вот, не так давно, в феврале этого года, фильм «КапитанВолконогов бежал» появился на пиратских стримингах. Причём на слитой копиистоит водяной знак «Ника». Журналисты, конечно, первым делом подумали, что всети оказалась копия, отправленная комитету старейшей российской кинопремии, арешение запустить альтернативный «кинопрокат» в обход прокатного удостоверенияМинкультуры принял кто-то из академиков. Но интересна и другая версия. Никнейм «Ника»вполне может принадлежать и одному из продюсеров картины — Евгению Никишову, иисполнителю одной из главных ролей — Никите Кукушкину. Последнее, впрочем,наиболее вероятно — Никита как яростный активист «Гоголь-Центра» известенсвоими радикальными взглядами и вполне мог пойти на такой шаг. Это подтверждаетверсию, что слить в сеть кинокартину, действительно, мог кто-то из своих.Вполневероятно, что премьеры просто не дождались — вначале российский Минкультпланировал выпустить картину в широкий прокат в марте 2022 года, затем премьеруперенесли на осень, а потом и вовсе отменили.то же время такая сознательная «перестраховка» чиновников Минкульта от скандалас премьерой фильма нам представляется несколько надуманной. Фильм сделаннастолько хорошо, что это защищает его от любых манипуляций и дискредитаций.Это, действительно, очень неплохое кино. Скорее всего, решение не показыватьпока картину было принято самими продюсерами из соображений «не буди лихо».Такчто же? Сбежал ли от нас капитан Волконогов, подобно многим деятелям культуры в2022 году, навлекшим на себя гнев патриотически настроенной публики или ещёвернётся? Смогут ли Россия, Эстония и Франция когда-нибудь снова объединитьсяради кино? А ведь в этом и есть назначение искусства — объединять народы игосударства…ТЯЖЕЛАЯ ТЕМАэтого фильма тема, прямо скажем, непростая. И, вполне вероятно, способнавызвать гнев у радикально настроенной патриотической публики, стремящейсявернуть моду на непогрешимость энкаведешников. Сотрудники НКВД в этом фильменепогрешимыми не выглядят. Оно и понятно. У них другой род занятий. Фильм рассказываето Ленинграде 1930-х годов и о раскаявшемся сотруднике НКВД, который проситпрощения у всех людей, которым причинил страдания. Удивительно, что авторыбуквально заигрывают с образом бросившего вызов системе чекиста. Это ведь вкакой-то степени и про нашего Президента, в своё время принявшего решениевстать на сторону Анатолия Собчака, будучи действующим сотрудником КГБ?Президент и сам говорил об этом факте своей биографии в одном из своихинтервью. Капитан Волконогов в фильме мечтает попасть в рай, а кто ещё публичноговорил про рай в российском медиапространстве в последние годы? Правильно.Скандал на премьере если не обеспечен, то весьма тщательно подготовлен — авторысознательно с этим играют.этом фильме намеренно много гротеска (например, форма у НКВД-шников — красная,какой у них никогда не было), и лица прохожих настолько несчастные, что кажетсябудто это не Ленинград 1930-х, а нищая и несчастная Москва 1990-х (в Ленинграде1930-х, напротив, было время надежд — люди жили весело, исступлённо бросаясь накаждую новую «стройку века», там были совсем другие лица!), и — самое главное —за весь фильм мы не увидим не только ни одного умного человека, но даже простоинтеллигентного человека. И это в Ленинграде-то! Так и хочется закричать: «Неверю!». Но нет. Всё-таки фильму веришь, эмоционально веришь в ту реальность, вкоторую погружают тебя авторы. Что вот так всё совпало, что вокруг нашихперсонажей такая жизнь. Там, чуть-чуть подальше, и другие лица, яркие, наверное,есть, и умные люди, а вот здесь так оказалось, что рядом с нашими персонажамитолько мрак. Авторам почти удаётся убедить зрителей в своей эмоциональной правде.Но при этом «правда» сюжетная вызывает много вопросов.Обидно,что отечественный киноистеблишмент сосредоточен исключительно на теме «красноготеррора». Как будто «белого террора» не существовало. А ведь он существовал, ибыл не менее, а может быть даже более страшным, чем красный. Об этом многописал мой прадед Савелий Андреевич Ермак (наша кинокомпания «ЕРМАК» недавноиздала книгу его мемуаров-воспоминаний «Мой путь») — он рассказывал, что вМинусинских лесах, в Сибири, по распоряжению Колчака обнажённые трупы стариков,женщин и детей с вырезанными на лбу красными звёздами складировали нажелезнодорожных станциях, чтобы все проезжающие мимо видели, что будет с коммунистами.И это было во время гражданской войны, сразу после 1917 года, до начала 1920-хгодов. Были и другие зверства со стороны белогвардейских карателей. А в 1930-егоды, когда мой прадед уже работал начальником одного из отделов Сибторга, втяжёлые годы «ежовщины», действительно, ходила поговорка среди руководящегосостава: «Если сутки прошли и тебя не арестовали — слава богу. Жди на следующиесутки». Так между собой говорили все руководящие работники. И так,действительно, было. Однако в этот же год, в 1937, мой прадед получилвозможность выучиться в Ленинграде на курсах повышения квалификации дляруководящих работников торговли. Значит, всё-таки не только ужасы были в туэпоху, но и что-то хорошее? НКВД-шники (такие как в фильме) в реальности,кстати, тоже были — они описаны в книге моего прадеда (к примеру, сотрудникОГПУ с каменным лицом, способный ни с того ни с сего застрелить собаку, безвсякой причины, да и вообще способный на любое преступление — это всё,действительно, было). Но вместе с этим были вокруг и приличные, умные,чувствующие люди, желающие учиться всему новому, гордящиеся своей страной иготовые жизнь за неё положить, честно восстанавливающие её из руин послегражданской войны. И таких людей было гораздо больше. Дневникам своего прадеда яверю, почему-то, значительно больше, чем сценарию этого фильма.В фильме омерзительно показан «конвейер порасстрелам». Авторы буквально хотят впихнуть в нас мысль, что вся власть тойэпохи была маниакально настроена на истребление своей нации. Нас хотят сновазаставить каяться за все наши прошлые прегрешения, хотят рассказать нам, что уэтой страны не было великого прошлого. Сегодня все хотят этого от России. Укого-то это получается лучше, у кого-то хуже. И не факт, кстати, что монологАлександра Яценко, изображающего весьма посредственно в этом фильме подлеца инегодяя, некоего «майора Гвоздева», разоткровенничавшегося перед Волконоговымоб истинных смыслах и намерениях их деятельности, не зазвучит вскоре совершеннопо-новому. Предателей у страны и впрямь развелось сегодня уж слишком много, нефакт, что старые методы не будут востребованы. Яценко, кстати, единственный изактёров, кто в этом фильме играет явно очень плохо. Впрочем, как и в другом,уже «патриотическом» фильме, противоположном по смыслу и значению «Волконогову»— в «Праведнике», Яценко снова не на своём месте.При этом в фильме много прекрасных актёров,нельзя не отметить высококлассное исполнение ими своих ролей. Здесь потрясающийЮра Борисов умело держит в напряжении зрителя весь фильм, не давая ему нималейшего шанса отвлечься от своего изображения. Правда авторы эксплуатируюттолько одну его краску — пристальный взгляд из-под бровей, а это артист болеевысокого уровня и может он гораздо больше. Работать по такому принципу с таким артистом— это всё равно, что ездить на Феррари со скоростью 20 км./час, никогда непоймёшь, в чём кайф. В фильме довольно удачно присутствует и чудный ТимофейТрибунцев, он здесь невероятно похож на настоящего Феликса Эдмундовича в своём кожаномпальто, здесь и брутальный Владимир Епифанцев и даже Наталья Кудряшова здесь насвоём месте, хотя и сыграла всего маленький эпизод — она прекрасно исполнилароль врача.И несмотря на всё это, в фильме очень гнетущая,неприятная, а порой и просто явно лживая атмосфера. Хорошо с лёгким смешкомрассуждать о том, что происходило в твоей стране когда-то давно, не опасаясь никакихпоследствий. А вот глядя на очевидный саботаж любой патриотической деятельностисо стороны чиновников Министерства культуры РФ, понимаешь, что не факт, что«особые методы», показанные в фильме, никогда не будут востребованы. А потомукому-то и, действительно, может быть лучше сбежать…Неправда,кстати, что западный зритель любит смотреть на униженную Россию, уничтожающуюсаму себя. Это неправда. Скорее наши продюсеры любят показывать для западатакую Россию, и это не одно и то же. Помню, что когда я учился на актёрскомфакультете в Саратове с нами учились пять французов, которые именно в то время,когда вся наша элита отправляла своих детей учиться во Францию, специальноприехали в Россию, потому что знали, что здесь великая актёрская школа, здесьвеликие имена, они знали Станиславского и именно поэтому сюда приехали. Заграницей очень уважительно относятся к России, важно, как мы сами к себеотносимся. Порой мы сами себя представляем в неприглядном свете и этот фильмименно такой. К вопросу о репрессиях — стоит напомнить, что в прогрессивнойФранции только в 1939 году перестали отрубать головы на площади с помощьюгильотины. При Сталине расстрелы происходили хотя бы не на площадях…ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР?Впрочем,скоро, судя по всему, «Капитан Волконогов бежал» всё-таки выйдет на одной изплатформ онлайн-кинотеатров. Вероятно, это будет «Kion» — у производителя «Волконогова», кинокомпании«LookFilm» диалог с этим онлайн-сервисом налажен, ещё одинпродукт этой кинокомпании — сериал «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли,фактически стал визитной карточкой Kionа. Кстати, на днях вышел второй сезон этого нашумевшегосериала — обязательно посмотрите, если ещё не видели. Это про современную жизньсовременных молодых людей. Честно. Без прикрас. По-настоящему. А первый сезонсериала сейчас с успехом идёт в эфире Первого канала.Вообще,в онлайне в последнее время вышло очень много чего интересного. Например, новый«Фандорин». На этот фильм многие возлагали большие надежды, но он их как-то неоправдал. Авторы хотели выглядеть смелыми, но это у них это не получилось. Нодаже в этом фильме есть на что посмотреть. Например, на Максима Матвеева в ролицаря. Есть в онлайне и безусловные хиты. Например, фильм «Надвое» ВалерияТодоровского — вот удивительное кино. Которое тебя перемалывает насквозь.Хочется бросить всё и отправиться в Питер. Потому что этот город,действительно, может изменить всю твою жизнь.Нуи, безусловно, говоря о кино, нельзя не отметить и настоящий хит последнихнедель — сериал «Шпион» режиссёра Вано Бурдули (в титрах — Иван Стаханов) с СергеемБезруковым в главной роли, который прошёл в эфире Первого канала. Этот фильм,действительно, большая удача. Кстати, это кино тоже о чекистах. Только, вотличие от «Волконогова», о чекистах, которые своей кровью защищают своюРодину. Помню, когда я учился во ВГИКе, известный продюсер Сергей Сельянов(продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2») нам рассказывал историю о том, что егопригласили как-то в ФСБ и предложили снять хороший фильм о сотрудниках органовбезопасности, чтобы молодые ребята захотели поступать в Академию ФСБ. Испросили: «Какой бюджет Вам надо?». Сельянов тогда начал «кочевряжится», началговорить, что так не получится, «это надо девять фильмов таких снять и одинможет быть выстрелит». Они жутко на него обиделись, потом ходили по коридорам иговорили: «Сельянов совсем охренел, девять бюджетов хочет». Они по-своему егоответ поняли. Так вот, сериал «Шпион» на Первом канале выстрелил так, как надо,без всяких «девяти бюджетов». Здесь и герой есть, и сюжет, и историяпотрясающая. Очень хороший сериал. А мальчишки ещё долго будут играть вподполковника Рыбина — как мы играли когда-то в гардемаринов или в «Судьбубарабанщика» Гайдара. У Безрукова получилось сделать образ своего героя почтинарицательным, настоящим, запоминающимся. Этот фильм будут помнить ещё многолет.Воттак. Значит, и про чекистов можно сделать талантливое кино! Это информация,кстати, к размышлению для всех желающих. Если Вы хотите, чтобы про вас снялихорошее кино, но вам говорят, что это будет стоить девять бюджетов — не верьте.Просто, вы не знаете к кому надо обращаться. Пишите нам — что-нибудьобязательно придумаем! До встречи!