Согласно статье 7.19 КоАП самовольщикам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проверил недобросовестных клиентов областного центра, которые после ограничения электроэнергии за неоплату, так и не погасили долги. В результате рейда 36 недобросовестным клиентам повторно отключили свет. Согласно статье 7.19 КоАП самовольщикам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В ближайшее время в полицию будут направлены заявления о возбуждении административного производства.В ходе рейдовых мероприятий энергетики также провели первичные ограничения электроэнергии 46 клиентам, которые не платили за свет, тепло и горячую воду более двух месяцев. Их общая сумма долга составила 766 тысяч рублей. Сразу после рейда 8 жителей Владимира погасили счета на общую сумму 115 тысяч рублей.«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам не доводить дело до применения крайних мер, а воспользоваться возможностью, в рамах акции «Весеннее обновление», погасить долги и получить списание пени. Акция действует до кона мая 2023 года.Реклама.