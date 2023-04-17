Альберт Николаевич Соломеев – машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда КТЦ Владимирской ТЭЦ-2.

Альберт Николаевич Соломеев – машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда КТЦ Владимирской ТЭЦ-2.Он работает на предприятии с 1976 года. За 46 лет владимирец прошёл путь от ученика до наставника молодых специалистов.Преемственность поколенийАльберт Николаевич родился в небольшом рабочем посёлке во Владимирской области. Окончив школу, поступил в техникум, отслужил в армии и пришёл на ТЭЦ-2.- Начинал работать машинистом. Первый учитель у меня была женщина - Таисия Фролова, затем - Владимир Зеленов, Василий Сорокин и многие другие. Более опытные коллеги показывали и объясняли тонкости работы агрегатов, - с теплом и улыбкой вспоминает энергетик.Прошли годы, и вот уже сам Альберт Соломеев стал не только блестящим специалистом, но наставником для подрастающих поколений. Альберт Николаевич - человек не только с большим профессиональным, но и жизненным опытом. В совокупности эти факторы уже на начальном этапе помогают ему отбирать перспективные кадры, которым можно будет доверить бесперебойное теплоснабжение объектов.- К нам приходят и дипломированные специалисты, и студенты-практиканты, и просто люди из других отраслей. Нужно понять, какими человеческими качествами они обладают, какими жизненными принципами руководствуются. Важны не только профессиональные компетенции, но и личные качества - надёжность, ответственность, заинтересованность, дисциплина, - говорит он.Методика обученияВладимирская ТЭЦ-2 - это непрерывное производство, поэтому главная задача - грамотное и чёткое выполнение всех нормативов по правилам эксплуатации и требованиям безопасности. Для любого специалиста работа в компании начинается с инструктажа по технике безопасности, после которого его допускают к агрегатам.- Сначала обучаем контролировать оборудование. Конечно, какие-то сбои показывают приборы, но, как говорится, автоматика должна быть и в голове. Поэтому я всегда демонстрирую, как шумит, как работает та или иная установка. Если слышны посторонние звуки - значит что-то не так. Контролируя работу оборудования, нужно полагаться не только на компьютер, но и на себя, - уверен Альберт Соломеев.По программе ПАО «Т Плюс» начинающий сотрудник проходит стажировку из 12 смен. Сдаёт экзамены и приступает к дублированию - ещё 12 смен, но уже с увеличением количества практических задач. На оба этапа отводят два месяца.- Основа - это мышечная память. Под контролем наставника специалист выполняет определённые действия, руки и голова запоминают, что и как нужно делать. В следующий раз он уже выполнит задачу более уверенно. Постепенно повышая квалификацию ученика, мы доводим его до уровня, когда человек становится самостоятельным работником, - поясняет Альберт Соломеев.Так на предприятии сохраняют преемственность поколений, обеспечивают непрерывный профессиональный рост кадров.- Мне, как наставнику, безусловно приятно видеть результаты своего труда, что люди остаются на предприятии, ответственно работают, и уже они в будущем будут растить новое поколение энергетиков, - резюмирует наставник.По - доброму о преподавателе отзывается и один из его учеников.- В мою задачу входит обход и контроль за работой оборудования. Альберт Николаевич всегда подскажет, объяснит. Он очень внимательно относится к ученикам. В любой момент можно обратиться за разъяснениями. На Владимирской ТЭЦ-2 создали комфортные условия для поэтапного становления ученика в грамотного специалиста, - рассказывает выпускник Ивановского государственного энергетического университета Денис Щаницин.В последнее время представители разных отраслей производства регулярно говорят о дефиците кадров, отсутствии чётко выстроенных цепочек повышения квалификации, что сказывается на работе заводов и предприятий. На примере Владимирской ТЭЦ-2 видно, как грамотно выстроили программу обучения, позволяющую безболезненно проходить смену поколений, обеспечивать стабильное теплоснабжение населения, развивать компанию и уверенно смотреть в будущее.Реклама.