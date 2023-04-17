И снова санкции: владимирский «Точмаш» и ковровский «ЗиД» попали в «запретный» список. Стало...

И снова санкции: владимирский «Точмаш» и ковровский «ЗиД» попали в «запретный» список.Стало известно, что США ввели первые санкции, напрямую затрагивающие проекты «Росатома» в ядерной энергетике.Также ограничения затронули Ковровский механический завод и «Точмаш», производящие центрифуги для обогащения урана.Список предприятий (заводов) опубликовало управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Документ находится в открытом доступе в сети Интернет.Всего в новый пакет санкций попали порядка 100 организаций и 34 человека.Напомним, в прошлом году уже были введены санкции в отношении Завода имени Дегтярёва в Коврове.Фото: vpotochmash.ru/