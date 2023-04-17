И снова санкции: владимирский «Точмаш» и ковровский «ЗиД» попали в «запретный» список.
Стало...
И снова санкции: владимирский «Точмаш» и ковровский «ЗиД» попали в «запретный» список.
Стало известно, что США ввели первые санкции, напрямую затрагивающие проекты «Росатома» в ядерной энергетике.
Также ограничения затронули Ковровский механический завод и «Точмаш», производящие центрифуги для обогащения урана.
Список предприятий (заводов) опубликовало управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Документ находится в открытом доступе в сети Интернет.
Всего в новый пакет санкций попали порядка 100 организаций и 34 человека.
Напомним, в прошлом году уже были введены санкции в отношении Завода имени Дегтярёва в Коврове.
Фото: vpotochmash.ru/