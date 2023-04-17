Президент РФ Владимир Путин указом от 17.04.2023 назначил на должность прокурора Владимирской области Ивана Грибова, ранее возглавлявшего надзорное ведомство в Псковской области. Указ вступил

Президент РФ Владимир Путин указом от 17.04.2023 назначил на должность прокурора Владимирской области Ивана Грибова, ранее возглавлявшего надзорное ведомство в Псковской области. Указ вступил в силу со дня подписания. Новый областной прокурор назначен на 5-летний срок. Ранее его кандидатуру поддержали комитеты Совета Федерации. На этом посту он сменит Андрея Жугина, который с октября 2022 года