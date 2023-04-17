С начала апреля местные паблики пестрят снимками с заваленных отходами контейнерных площадок.

В Коврове регоператор спровоцировал мусорный коллапс. С начала апреля местные паблики пестрят снимками с заваленных отходами контейнерных площадок.Занимающаяся вывозом мусора компания «ЭкоГрад» и региональный оператор «Биотехнологии» не поделили кто, кому и за что должен. «ЭкоГрад»(подрядчик) несколько месяцев не получал всю сумму за вывоз ТКО, а регоператор обвинял предприятие в невыполнении ряда обязательств. В начале апреля, в разгар месячника по благоустройству, стороны расторгли договор.Местные власти поставили «Биотехнологиям» задачу оперативно решить мусорный вопрос. А вот губернатор пригрозил фирме расторжением договора.«Получаю массу жалоб на задержки с вывозом ТКО и беспорядки на контейнерных площадках. Поручил областной инспекции административно-технического надзора провести в Коврове и Ковровском районе проверки, зафиксировать все нарушения. За каждую недоработку – штраф. Если за эту неделю ситуация не изменится - расторгнем контракт», - подчеркнул Александр Авдеев.