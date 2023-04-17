Измученный ревностью владимирец сделал ложное заявление о теракте. Ночью 16 апреля неизвестный...

Измученный ревностью владимирец сделал ложное заявление о теракте.Ночью 16 апреля неизвестный сообщил на экстренный номер, что в одной из владимирских гостиниц укрываются террористы,При этом прибывшими по адресу полицейскими ни опасных предметов, ни посторонних обнаружено не было.Сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского Управления МВД России и регионального УФСБ России установили личность и местонахождение звонившего.Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Владимира, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сделал это из-за мести. Оказывается в той гостинице с его другом находилась их общая знакомая, к которой подозреваемый испытывал симпатию, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Фото