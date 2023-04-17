Вместе с весной пришел сезон аллергии. Аллерголог Надежда Синельникова рассказала россиянам, как справиться с заболеванием. Эксперт отметила, что для защиты от аллергенов стоит носить ..

Вместе с весной пришел сезон аллергии. Аллерголог Надежда Синельникова рассказала россиянам, как справиться с заболеванием.Эксперт отметила, что для защиты от аллергенов стоит носить головной убор. Кроме того, рекомендуется чаще умываться и промывать нос, передает . Не помешает сдать кровь на аллергены деревьев, цветов и трав.