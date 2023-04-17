Управление по контролю за иностранными активами минфина США расширило список компаний, попавших под ограничения.

Ковровский механический завод и ВПО «Точмаш» попали под санкции США. Управление по контролю за иностранными активами минфина США расширило список компаний, попавших под ограничения.Оба предприятия входят в структуру «Росатома» и производят центрифуги для обогащения урана. Всего в новый пакет санкций попали порядка 100 организаций и 34 человека.Напомним, что осенью прошлого года Запад решил наложить ограничения на ковровский Завод имени Дегрярёва, на котором производится вооружение.