Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Спасатели потушили пожар в здании по адресу: Бережковская набережная, дом 20Б. Сигнал поступил в Центр управления кризисных ситуаций МЧС по городу Москве в 11:03.Возгорание произошло в административном здании общей площадью 600 квадратных метров. Частично обрушилась кровля."Принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован", – сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.Лаборатория проводит замеры воздуха на месте возгорания. Концентрация вредных веществ не превышена, информации о пострадавших нет.