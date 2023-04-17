Для контроля за возгораниями задействованы 219 патрульных групп, которые в том числе ловят поджигателей.

За сутки во Владимирской области потушили 25 ландшафтных пожаров на площади 7 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Для контроля за возгораниями задействованы 219 патрульных групп, которые в том числе ловят поджигателей. С начала года составлено 25 протоколов и объявлено 588 предостережений. По трём делам ведётся расследование.Напоминаем, что в области запрещается разведение костров. Штрафы для граждан составляют до 20 тысяч рублей. Особо одарённым грозит уголовка.