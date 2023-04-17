На территории Владимирской области 17 апреля зафиксировано 52 новых случая заболевания...

На территории Владимирской области 17 апреля зафиксировано 52 новых случая заболевания коронавирусом.Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.За прошедшие сутки (17 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 52 новых случая заболевания коронавирусом:14 сл. в городе Владимире;6 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Гусь-Хрустальном районе;4 сл. в Муромском районе;3 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Собинском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Фото: ГТРК «Владимир»