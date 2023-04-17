Народные приметы: 18 апреля. Зачем в Федулов день открывают все окна настежь? В народном календаре...

Народные приметы: 18 апреля. Зачем в Федулов день открывают все окна настежь?В народном календаре 18 апреля значится, как Федул-ветреник. Православная церковь вспоминает мученика Феодула и преподобную Феодору Солунскую.Наши предки говорили, что «как пришел Федул, так и ветер подул». Так как с этого дня действительно начинало заметно теплеть, наши предки выставляли зимние оконные рамы.Что можно делать 18 апреля?На Федула обязательно открывали окна и «проветривали» избу от нечистой силы, "гнилых ветров" и переполоха.В этот день перестирывали полотенца и вывешивали их сушиться на улицу. Считалось, что это принесёт здоровье семье.Что нельзя делать 18 апреля?На Федула – ветреника не советуют что-то выбрасывать из окон и выпускать через них на улицу кошку. Это может принести несчастье.Хозяйки в этот день старались вынести из дома пустые банки, «чтобы деньги дома были».Чтобы не разрушить свои планы, не нужно здороваться и прощаться через порог.Народные приметы на 18 апреляЕсли собаки воют во время ветра, то ближайшие дни будут холодными.Если днем нет сильного ветра, а ночью прохладно, то ожидается теплая и солнечная погода.Чибис вечером кричит – к ясной погоде.Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету.Если из берёзы много сока течёт в середине апреля, то готовились к дождливому лету.Если 18 апреля прошёл сильный дождь, то верили, что летом будет много грибов.Фото: pxfuel.com