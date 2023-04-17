Её создала мама 5-летнего мальчика, который погиб в ОДКБ в октябре прошлого года.

Петиция за отставку Артёма Осипова уже собрала 27 тысяч . Её создала мама 5-летнего мальчика, который погиб в ОДКБ в октябре прошлого года.Напомним, что на прошлой неделе глава минздрава историю со смертью малыша. Министерство провело внутреннюю проверку и пришло к выводу, что врач, оперировавший ребёнка, всё сделал правильно. Основной вывод проверки - это нарушение взаимодействия между Юрьев-Польской районной больницей и Областной детской клинической больницей.Окончательные выводы сделает СКР, который расследует по факту смерти пятилетнего мальчика.