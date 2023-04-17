Победительница Кубков Владимирской области и Золотого кольца по бодибилдингу рассказала о том, как...

Победительница Кубков Владимирской области и Золотого кольца по бодибилдингу рассказала о том, как завоевать золото и не пострадать от соперниц.Как оказалось, страсти на сцене могут кипеть нешуточные! Например, во время выступления вам могут «случайно» наступить пару-тройку раз на платье. Или незаметно от судейского взгляда толкнуть. Главное – не растеряться и упорно идти к поставленной цели с улыбкой на устах, даже если вас упорно стараются «убрать» из соперниц. Такими наблюдениями с корреспондентом ГТРК «Владимир» поделилась спортсменка из Владимира – Маргарита Власова.Совсем недавно (в начале апреля) девушка взяла золото на Кубке Владимирской области по бодибилдингу в категории «Фитнес бикини свыше 169 см» и выиграла абсолютное первенство. А спустя несколько дней на Кубке Золотого Кольца в Ярославле Маргарита Власова уверенно взяла золото в номинации «Фитнес Модель».16 апреля на Открытом Чемпионате Центрального Федерального Округа России и Кубке Москвы по бодибилдингу 2023 Маргарита Власова вошла в топ-5 ("Фитнес бикини").Почему спортсменка выбрала бодибилдинг? Что ответит тем, кто считает этот вид спорта «не для девушек»? И как соперницы в бодибилдинге «нейтрализуют» друг друга на сцене? Читайте в нашем интервью.«Мне было очень некомфортно в моём теле…»- Почему решили заниматься именно этим видом спорта? Сколько лет уже в бодибилдинге?- Как и у многих женщин у меня было желание – похудеть и привести себя в форму. Года три назад я весила 77 кг, а сейчас – 60. Я была достаточно пухленькой, а мне 31. И меня это совсем не устраивало. Далее я стала ходить на групповые занятия по 3-5 раз в неделю, затем увлеклась кроссфитом. И всё равно не могла добиться желаемого результата. А однажды, проходя мимо яркой афиши, где были изображены красивые девушки, занимающиеся бодибилдингом, зародилась мечта – стать такой же! После Нового года, очередной раз отъевшись, я посмотрела на себя в зеркало и подумала: «Ужас! Так не может больше продолжаться…» Мне было очень некомфортно в таком теле. И я поставила себе цель – довести фигуру до такой формы, с которой можно выйти на сцену. И тогда принялась искать тренера, который мог бы мне помочь. На самом деле во Владимире их не так много. Я вышла на Ольгу Гончарову, которая не раз становилась победительницей значимых соревнований по бодибилдингу. Мы запланировали с ней план питания, тренировки и пр. Я была полненькой девочкой без мышц, которая хотела через полгода выйти на сцену. Конечно, тогда это было просто смешно! Но постепенно всё стало получаться. Я лишь год в бодибилдинге, а уже добилась результата.- Что ответите тем, кто считает данный вид спорта – не совсем женским? Мол, «мышцы – это для мужчин…»- Я сама лично сталкивалась с тем, что когда начинаешь заниматься бодибилдингом, у тебя частые тренировки (силовые плюс кардио), окружающие замечают это и начинают писать: «Фу, посмотри какие они страшные! Станешь… как мужик!» Я это всё прошла, выслушала. Просто старалась не замечать и двигаться к цели. Наверное, только так можно добиться результата. Чаще всего подобное говорят «диванные критики», которые, к сожалению, вообще не имеют никакого отношения к спорту. Такие фразы летят из уст совсем неспортивных людей, которые не могут себя дисциплинировать.«Я плакала от счастья…»- Ожидали ли, что завоюете золото на Кубке Владимирской области по бодибилдингу? И следом на Кубке Золотого кольца в Ярославле?- Участие – это уже победа. Прошлой осенью я уже выступала в категории «Бикини» и заняла лишь 13 место. Но это была моя личная победа. Я смогла достичь того, о чём мечтала. Привела себя в порядок. Но да, ощущение азарта с того момента, хватило ещё на 7 месяцев подготовки к новым конкурсам. Я не ожидала, что завоюю золото, но очень хотела этого. Особенно значима победа на владимирской земле – дома. Признаюсь, я была бы рада, даже если просто вошла в топ-3. А тут золото! Я плакала от счастья. И все мои фотографии в итоге были ужасны.- Как считаете: успех – это везение или всё же упорная подготовка и труд?- У меня была очень интенсивная подготовка: 4 раза в неделю – силовая (1,5-2 часа), плюс кардио – 50 минут. Оказалось, что я действительно выносливая. Подготовка строгая. Всё чётко по питанию. Я слушала беспрекословно своего тренера. Успех – это значит двигаться от ошибки к ошибке, не теряя энтузиазма, достигая цели. Хотя думаю, что кусочек везения и настроя также важны: «Сегодня мой день! Сегодня всё получится!» В это надо верить. Успех – сочетание всего.- Что испытываешь, когда понимаешь: «Вот оно – золото, всё получилось!»- Это безмерное счастье, откровенная радость! Душа ликует! Ты понимаешь, что тебя поддерживали. Плакал весь ряд моих болельщиков: друзья, родители. Это вознаграждение за все труды.«Одна из девушек наступила мне на платье…»- Самое яркое воспоминание с недавних выступлений? Возможно, с вами случались неожиданные события на сцене или за кулисами?- Их несколько! Первое связано с выступлением во Владимире. Получилось так, что я участвовала сразу в двух категориях соревнований. И не успевала переодеться. Когда я заняла 1 место, то успела лишь в счастье и слезах (с кубком в руках) забежать за сцену. И тут же говорят, что выходит другая категория. Снова моя! Тренер подбежала ко мне, быстро стала снимать серёжки, стаскивать одежду… Я стояла за сценой воле лестницы. И пришлось, никого не стесняясь, переодеваться тут же. Что уж говорить – многого на мне просто не оказалось при выходе на сцену. (смеётся) Но этого никто не заметил.- А ещё хочу отметить, что во время соревнований все девочки чувствуют себя не очень хорошо. Мы без еды и воды, у кого-то наступает лёгкая апатия. И вы знаете, я всем помогала во время последних соревнований, хорошо общалась с другими девчонками. Когда же мы вышли на сцену, одна из девушек наступила мне на платье… Сначала я подумала, что это случайность, но потом это повторилось снова и снова. Раз шесть или семь! А в какой-то момент ещё и рукой меня «пошатнули». Вот только тогда я поняла – это не случайности. Конкуренция всё же присутствует. И некоторые девушки – участницы соревнований в таком ключе её «выражают». Хорошо, что не все так себя ведут.«Если есть мечта – смело идите к ней!»- Что пожелаете девчонкам, которые смотрят на вас и думают: «Мне бы так!» Советуете заняться бодибилдингом или нет?- За период моих тренировок я встретила большое количество девушек, которые хотят заниматься данным видом спорта. Я вижу, что мотивирую людей. И даже мужчин. Мотивация – очень важна. Самое сложное – питаться иначе. Но результат того стоит. Меняя своё тело - вы меняете характер. И дисциплина даёт свободу! Я такой для себя сделала вывод. Чем больше мы себя дисциплинируем – тем лучше становимся во всех сферах жизни. Не нужно бояться – нужно действовать. Если есть мечта – смело идите к ней! И всё обязательно получится.Комментарий тренера Маргариты - Ольги Гончаровой (Чемпионки Кубка Черного моря 2014; Финалиста Чемпионата Европы в Испании 2014; Призера Кубка Москвы 2018; Призера Кубка Московской области в категории фитнес-бикини 2019 и пр.):- Бодибилдинг - это невероятно, это чудеса! До сих пор удивляюсь, что могут сделать силовые нагрузки и правильная диета с телом. Это строительство мышц. И если подходить с умом, то можно "построить" тело своей мечты. И в 20, 30, 40, 50, 60... лет иметь упругое, спортивное тело, достойное восхищения. И самое главное - здоровое. Сейчас модно заниматься фитнесом. Многие регулярно посещают тренажерный зал, но без результата. Все дело в питании. Это не просто здоровые продукты, это определенное количество нутриентов, которые должны поступать тренирующемуся каждый день для результата. И еще очень важен режим. Без полноценного сна не будет и восстановления. К соревнованиям с Маргаритой мы готовились заранее. Был цикл межсезона - 2 месяца. В этот период набирали мышечную массу. Дальше 2 месяца диеты на дефиците и 1 месяц так называемой «сушки» тела. Ежедневные тренировки и долгие часы позирования. Никаких сладостей, алкоголя и бессонных ночей. Только режим и дисциплина! Тренер - это голова общего проекта. Все надо распланировать, продумать. И уметь принимать решения по факту. Лично я с большим уважением отношусь к своим спортсменам, никогда не давлю на человека, стараюсь донести информацию достойно, доступно, честно, мотивационно. Тренер - это призвание. Уверена, что Маргарита – перспективная спортсменка. У нее есть все, чтоб в дальнейшем завоевать золото в самых значимых и престижных соревнованиях России, а может и за ее пределами. Я в нее верю!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Маргариты Власовой