Местная администрация выделила ковровчанам землю для строительства домов. Однако газ и воду не подвела, а дороги не построила.

В Ковровском районе участки 11 многодетных семей не обеспечены инфраструктурой. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Местная администрация выделила ковровчанам землю для строительства домов. Однако газ и воду не подвела, а дороги не построила. Разумеется, что стоить дом в таких условиях невозможно.Прокурор подал на чиновников в суд с целью заставить их организовать инженерную и транспортную инфраструктуру. Иски находятся на рассмотрении.