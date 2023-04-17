Как сделать отдых на море сказочным и не потерять деньги?

Как сделать отдых на море сказочным и не потерять деньги?Те, кто не может представить себе летнего отпуска без поездки на море, уже начали задумываться о том, какое же направление для отдыха выбрать. Поэтому вслед за изучением цен на билеты, многие отправились исследовать рынок арендных квартир.Итак, куда поехать летом на море и где снять приличное жилье по доступным ценам? Российским отпускникам предлагают задуматься о визите в Абхазию. Поездка в эту республику обойдется как дешевый тур в Турцию, а по качеству окажется совсем не хуже.В Абхазии много природных красот и каждый путешественник сможет выбрать для себя желаемое направление отдыха. Важно и то, что индустрия гостеприимства здесь сделала большой рывок вперед за последние пару лет.Приятным бонусом станет то, что для посещения Абхазии не нужна виза. Плюс добраться сюда можно достаточно бюджетно: на поезде, либо на собственном автомобиле. Порадует также отсутствие языкового барьера.Минус лишь один: республика Абхазия стала так популярна среди россиян, что на середину апреля большая часть жилья уже забронирована на много месяцев вперед, сообщает . Поэтому те, кто хочет побаловать себя морским загаром, сломя голову бросаются на сайты по бронирования жилья. Но как же обезопасить себя от мошенников и не потерять деньги?Перво-наперво, советует со ссылкой на главу Российского союза туристических агентств Сергея Голова, нужно проверить наличие сайта у объекта размещения, позвонить им в службу поддержки с нескольких разных номеров. Не лишним будет почитать отзывы о гостинице или даже пообщаться с теми, кто там уже останавливался. Кроме того, предупредил он, даже в недорогой Абхазии гостиничный номер не может стоить слишком дешево: цена, отличающаяся в несколько раз, должна насторожить экономных любителей отдыха на море.