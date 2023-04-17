На апрельском приеме первыми к спикеру Заксобрания Владимиру Киселеву обратились родители детей, которые болеют редким генетическим заболеванием – целиакия. Председателя облпарламента

На апрельском приеме первыми к спикеру Заксобрания Владимиру Киселеву обратились родители детей, которые болеют редким генетическим заболеванием – целиакия. Председателя облпарламента попросили об оказании им льготной поддержки, поскольку при таком заболевании детям назначается строгая безглютеновая диета. Стоимость необходимых продуктов гораздо выше обычных. Более того, сертифицированных безглютеновых продуктов иногда просто нет в продаже, а в образовательных