15 апреля во Владимире началось голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. В список вошли семь объектов, среди которых уже спустя три дня образовался явный фаворит на

15 апреля во Владимире началось голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. В список вошли семь объектов, среди которых уже спустя три дня образовался явный фаворит на победу. Как распределились голоса к середине 17 апреля: 1. Сквер на ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец – 898 голосов 2. Реконструкция исторического центра (ул.Девическая) – 395