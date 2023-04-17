Смотрим Вести в 21.30: Как православные отметили свой главный праздник?
Задачка с рекой.
Как...
Смотрим "Вести" в 21.30: Как православные отметили свой главный праздник?
Задачка с рекой.
Как пересечь Клязьму, не заплатив штраф? Водители грузовиков из Владимира пытаются найти решение небанальной задачи.
Зов долга.
Мужской выбор. Десять добровольцев из тридцать третьего региона отправились в зону СВО.
Светлая Пасха.
И благодатный огонь из Иерусалима у Золотых ворот. Как православные отметили свой главный праздник?