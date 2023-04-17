Смотрим Вести в 21.30: Как православные отметили свой главный праздник? Задачка с рекой. Как...

Смотрим "Вести" в 21.30: Как православные отметили свой главный праздник?Задачка с рекой.Как пересечь Клязьму, не заплатив штраф? Водители грузовиков из Владимира пытаются найти решение небанальной задачи.Зов долга.Мужской выбор. Десять добровольцев из тридцать третьего региона отправились в зону СВО.Светлая Пасха.И благодатный огонь из Иерусалима у Золотых ворот. Как православные отметили свой главный праздник?