Смотрите Вести в 14.30: Грузовикам закрыт проезд по мосту через Клязьму.
Задачка с рекой.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Грузовикам закрыт проезд по мосту через Клязьму.
Задачка с рекой.
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