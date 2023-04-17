Смотрите Вести в 14.30: Грузовикам закрыт проезд по мосту через Клязьму. Задачка с рекой. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Грузовикам закрыт проезд по мосту через Клязьму.Задачка с рекой.- Практически нерешаемая дилемма для водителей грузовиков. Как пересечь Клязьму и не нарваться на штраф?Помощь "Хвостам".- Приюту для животных в Гусь-Хрустальном обещают семнадцать миллионов рублей на реконструкцию. Но не всё так просто... Что мешает началу работ?Светлая Пасха.-И как во Владимире встречали Благодатный огонь из Иерусалима? Православные отметили один из своих главных праздников.