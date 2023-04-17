Смотрите Вести в 9 утра: На время ремонта приюта, животные вновь рискуют стать бездомными. Во...

Смотрите "Вести" в 9 утра: На время ремонта приюта, животные вновь рискуют стать бездомными.Во власти стихий.- Испытание огнем и водой. В Селивановском районе - крупный пожар, а в Муромском - паводок.Помощь "Хвостам"- Приюту для животных в Гусь-Хрустальном обещают семнадцать миллионов на реконструкцию. Но что делать с кошками и собаками во время ремонта?Путь в жизнь.- Экскурс в профессию хлебопека. Владимирский хлебокомбинат помогает воспитанникам детских домов и дарит куличи.