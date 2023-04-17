Смотрите Вести в 9 утра: На время ремонта приюта, животные вновь рискуют стать бездомными.
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Смотрите "Вести" в 9 утра: На время ремонта приюта, животные вновь рискуют стать бездомными.
Во власти стихий.
- Испытание огнем и водой. В Селивановском районе - крупный пожар, а в Муромском - паводок.
Помощь "Хвостам"
- Приюту для животных в Гусь-Хрустальном обещают семнадцать миллионов на реконструкцию. Но что делать с кошками и собаками во время ремонта?
Путь в жизнь.
- Экскурс в профессию хлебопека. Владимирский хлебокомбинат помогает воспитанникам детских домов и дарит куличи.