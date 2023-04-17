В приюте для животных “Валента” заявляют, что нашли новое место для переезда. Оно полностью соответствует всем требованиям, предъявляемые к приютам. Место находится в отдалении от

В приюте для животных “Валента” заявляют, что нашли новое место для переезда. Оно полностью соответствует всем требованиям, предъявляемые к приютам. Место находится в отдалении от жилых домов, есть выход в поля для выгула животных, но при этом находится в черте города – в промзоне. Руководитель приюта Анна Болдина просила пока точное место не раскрывать, но