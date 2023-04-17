В Александрове началось строительство Единого клиентского центра компаний «Газпром межрегионгаз...

В Александрове началось строительство Единого клиентского центра компаний «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром газораспределение Владимир».Клиентский центр будет находиться в центре города на ул. Красной Молодежи. В настоящее время офисы обслуживания газоснабжающей и газораспределительной организаций расположены в разных частях города. С открытием клиентского центра все услуги можно будет получить в одном здании.Центр будет работать по принципу «Единого окна»: потребители смогут заключить договоры на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования, произвести оплату услуг газовых компаний без комиссий, подать заявку на догазификацию, заключить комплексный договор на газификацию, решить вопросы с начислениями за потребленный газ, передать показания счетчика, оставить заявку на ремонт газовых приборов.«Мы стремимся к тому, чтобы делать наши клиентские сервисы еще лучше. Для этого газовые компании внедряют самые современные технологии и работают над их развитием», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев.Единый клиентский центр в г. Александрове будет шестым по счету обновленным клиентским офисом газовых компаний во Владимирской области. Осенью 2021 года отремонтированный офис газоснабжающей компании открылся для приема посетителей в г. Суздале. В конце 2021 г. в Муроме после ремонта заработал Единый клиентский центр компаний «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром газораспределение Владимир». В январе 2022 г. в областном центре возобновил работу отремонтированный клиентский центр газоснабжающей компании, а в августе – открылся единый клиентский центр в Гусь-Хрустальном. В 2023 году обновленный офис абонентской службы «Газпром межрегионгаз Владимир» заработал в Меленках.Фото https://www.pxfuel.com/en