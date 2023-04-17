В Кольчугинском районе прокуратура добивается статуса «аварийный» для старого многоквартирного...

В Кольчугинском районе прокуратура добивается статуса «аварийный» для старого многоквартирного дома.Как стало известно, в селе Есиплево у многоквартирного жилого дома № 5 (на улице Карпова) присутствуют все признаки аварийности, но таковым он не признан.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что есть заключение Инспекции государственного жилищного надзора о его несоответствии «требованиям, предъявляемым к жилым помещения». То есть дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна. Но, увы, до сих пор жильцам приходят начисление взносов в фонд капитального ремонта.Согласно акту технического заключения, «дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна ввиду аварийности его конструктивных элементов и инженерных коммуникаций». То есть дом должен быть признан аварийным и расселён.Вместо этого здание включено в региональную программу капитального ремонта на период с 2014 года по 2043 год.В адрес главы Есиплевского сельского поселения внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: pxfuel.com