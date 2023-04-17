Корпус рассчитан на 200 коек.

Корпус рассчитан на 200 коек.Строительство детского стационара в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" завершено. Идет подготовка к медицинской деятельности, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.В восьмиэтажном здании будет проходить диагностика и лечение детей с рождения. Оборудованы отделения патологии и реанимации новорожденных, травматологии и ортопедии, анастезиологии, детской хирургии."Для маленьких пациентов созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы", – рассказал градоначальник.Также в корпусе расположится клинико-диагностическая экспресс-лаборатория. Там будут проводить исследования биологических материалов.Прилегающую к корпусу территорию благоустроили. Установлены скамейки и фонари, вымощены дорожки.В ближайшие пять лет в Новой Москве еще 17 объектов здравоохранения и Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке.С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ввели в эксплуатацию десятки объектов здравоохранения. Открылся крупный медицинский комплекс в Коммунарке, поликлиники в поселениях Московский, Рязановское и Сосенское.