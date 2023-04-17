В Коврове оперативники задержали похитителей велосипедов. В сезон велопрогулок нужно быть особенно...

В Коврове оперативники задержали похитителей велосипедов.В сезон велопрогулок нужно быть особенно внимательным к тому — где и как (с замками или блокировочными устройствами) вы оставляете свой транспорт. В Коврове, увы, уже открыт «сезон» краж.Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» в результате оперативно-розыскных работ задержали троих местных жителей в возрасте от 39-ти до 63-х лет. Они подозреваются в совершении краж двухколесного транспорта из подъездов жилых домов.Полицейскими установлено, что в первом случае - 39-летний местный житель, повредив замок, проник в подвал многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Волго-Донской, откуда и похитил велосипед (стоимостью - 12 000 рублей). Велосипед мужчина прятал у себя дома.Во втором случае - 63-летний местный житель также похитил велосипед из подъезда многоэтажки по улице Комсомольской. Велосипед стоял на лестничной площадке в свободном доступе.Аналогичную кражу совершил и 47-летний мужчина - с лестничной площадки жилого дома, где сам проживает.Во всех трех случаях оперативники вернули велосипеды их законным владельцам.Следователем и дознавателем МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам кражи. Они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области на своём официальном сайте.Фото: pxfuel.com