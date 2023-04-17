В Коврове прокуратура требует обеспечить земельные участки, выделенные многодетным семьям,...

В Коврове прокуратура требует обеспечить земельные участки, выделенные многодетным семьям, необходимой инфраструктурой.И снова проблема, о которой мы не раз сообщали (https://vladtv.ru/society/141454/) поднимается уже в Ковровском районе.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что постановлением администрации в распоряжение трёх многодетных семей были предоставлены земельные участки, расположенные в деревне Старая (Клязьминского сельского поселения).И всё вроде бы хорошо, но, увы, данные участки не обеспечены инженерной (газо-, водоснабжением) и транспортной (подъездами к земельным участкам) инфраструктурой. Естественно это затрудняет процесс строительства жилых домов. И проживание с детьми в подобном месте вызывает вопросы.При этом многодетные семьи, являясь собственниками земельных участков, несут расходы по их содержанию, оплачивают налог.Аналогичные нарушения выявлены и в отношении ещё 8 многодетных семей на территории Ковровского района.Как итог: в Ковровский городской суд направлены исковые заявления с требованиями обязать органы местного самоуправления организовать инженерную и транспортную инфраструктуру на земельных участках, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Иски прокурора находятся в стадии рассмотрения.Фото: pxfuel.com