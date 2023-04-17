В Муроме пересмотрят дело виновницы ДТП, в результате которого серьёзно пострадал...

В Муроме пересмотрят дело виновницы ДТП, в результате которого серьёзно пострадал пешеход.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что несмотря на то, что в результате ДТП пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью, виновница аварии привлечена лишь к административной ответственности.Стало известно, что 23 декабря 2022 года жительница Мурома, двигаясь на личном автомобиле, не уступила дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому переходу. Произошёл наезд.Частью 1 статьи 264 УК РФ предусматривается, что за нарушение водителем ПДД, "повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусмотрена уголовная ответственность.Региональной прокуратурой официально сообщается:«По результатам проверки прокурором на постановление о привлечении к административной ответственности принесен протест, незаконное постановление отменено».В итоге возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ, ход расследования которого находится на контроле Муромской городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com