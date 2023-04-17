В пасхальное воскресенье во Владимирской области ликвидировано 25 ландшафтных пожаров. Они...

В пасхальное воскресенье во Владимирской области ликвидировано 25 ландшафтных пожаров.Они затронули площадь 7 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня на территории Владимирской области осуществляют патрулирование 219 патрульных групп.С начала года составлено 25 протоколов, проводится 3 административных расследования, объявлено 588 предостережений.Всего с начала года произошло 173 ландшафтных пожара на площади 174 га и 2 лесных пожара на площади 7 га.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.