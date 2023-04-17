Сборка устройств производится на территории России.

F+ tech - дочерняя компания "Марвел Дистрибуции", занимающаяся производством IТ-оборудования, - представила смартфон и планшет на российской операционной системе "Аврора" для сотрудников государственных организаций и крупных коммерческих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе F+ tech."Российский производитель IТ-оборудования F+ tech представил защищенное мобильное рабочее место, которое реализовано совместно с разработчиками программных продуктов, компаниями "Открытая мобильная платформа", "Лаборатория Касперского" и "МойОфис", - отметили в пресс-службе. Мобильное рабочее место выпускается на базе планшета Life Tab Plus или смартфона R570e.Смартфон R570e создан для корпоративного и госсектора - он имеет соответствующий стандарту IP68 ударопрочный корпус, и устойчив к загрязнениям, попаданию воды и другим воздействиям внешней среды. У Life Tab Plus емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, корпус сделан из алюминия, добавили в пресс-службе. Оба устройства собираются на территории РФ.Программно-аппаратный комплекс (ПАК) работает под управлением ОС "Аврора" и предназначен для сотрудников крупных коммерческих предприятий и госорганизаций, пояснили в пресс-службе. В устройствах есть решения от "Лаборатории Касперского", а также мобильное приложение "МойОфис Документы".Главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков рассказал, что программный состав ПАК в дальнейшем будет масштабироваться в зависимости от потребностей заказчика для полноценной замены аналогичных решений иностранных производителей. По его словам, производственные мощности уже позволяют F+ tech ежегодно поставлять свыше 500 тыс. ПАК, до конца года компания выйдет на объемы более 1 млн устройств.