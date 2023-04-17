Во Владимирской области Пасху встретили сотни тысяч владимирцев. По церковному календарю Светлое Христово Воскресение считается самым важным праздником. Подготовка к торжеству началась в

Во Владимирской области Пасху встретили сотни тысяч владимирцев. По церковному календарю Светлое Христово Воскресение считается самым важным праздником. Подготовка к торжеству началась в Великую Субботу. После утреннего богослужения принято освящать сладкие символы праздника: творожную Пасху, яйца и куличи. После освящения даров верующие подходят к Плащанице и Евангелию. Согласно священному писанию перед погребением Христа завернули в