Владимирские боксеры привезли медали с престижных соревнований. Награды на престижных...

Владимирские боксеры привезли медали с престижных соревнований.Награды на престижных всероссийских турнирах завоевали владимирские боксеры, сообщает пресс-служба Правительства ВО.Сергей Никулищин стал победителем Всероссийских соревнований по боксу «На призы Заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона А.Б. Лебзяка» среди юниоров 17-18 лет. Также Владимирскую область представляли Матвей Лысов из Коврова (54 кг), Арсений Жильцов из Суздаля (63,5 кг), Никита Колпашников из Петушинского р-на (75 кг). Они заняли третьи места престижного турнира.Елена Щербакова победила в первенстве России по боксу, которое прошло в подмосковном Королёве, собрав более 400 участниц.Спортсменка из Гуся-Хрустального Елена Щербакова выступала среди девушек 13-14 лет весовой категории до 40 кг и стала лучшей. Спортсменка из Суздаля Эльвира Таймасханова в весовой категории до 48 кг стала бронзовой призёркой. По итогам первенства Елена Щербакова и Эльвира Таймасханова вошли в основной состав сборной России по боксу.Фото пресс-служба Правительства ВО.