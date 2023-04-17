Во Владимире пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло на улице Дзержинского утром 17 апреля. В результате аварии никто не пострадал, повреждение

Во Владимире пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло на улице Дзержинского утром 17 апреля. В результате аварии никто не пострадал, повреждение получили автомобиль и ограждение. По данным дорожной полиции, водитель был сильно пьян. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!