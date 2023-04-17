Во Владимире грузовикам запрещено движение по мостам через Клязьму. Как большегрузам проехать во...

Во Владимире грузовикам запрещено движение по мостам через Клязьму.Как большегрузам проехать во Владимир, не нарушить при этом правила? Проезд по мостам через Клязьму для фур закрыт. Где же искать пути объезда - выяснял Максим Калашников.- Движение по мосту через Клязьму на Южном обходе Владимира для грузовиков запрещено. Ограничения ввели из-за аварийного состояния путепровода. На мосту даже организовали реверсивное движение. Однако водители фур привычкам не изменяют. И продолжают двигаться по накатанному маршруту.Запрет ввели ещё в октябре прошлого года. Он касается машин грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Так дорожники хотели снизить нагрузку на обветшавшие опоры моста. Водители фур словно впервые об этом слышат.Николай, водитель:- Ну, ещё знаков нет. Как поставят что нельзя, значит. Если бы запрет - стоял бы знак. А так...Знаки есть, только установлены они заранее. На развязках со стороны трасс на Муром и на Москву. Внимательный автомобилист их заметит. Альтернативный путь - по трассе М-12, но не каждый водитель готов заплатить 650 рублей за 26 километров. Заехать в город по мосту через Клязьму со стороны Загородного парка, как и выехать из него, грузовики тоже не могут. Для контроля в августе 22-го на мосту даже установили камеры видеофиксации. Но проработали они всего три месяца. Этим и пользовались недобросовестные автолюбители. Сейчас камеры вновь в строю, заявляют в Центре безопасности дорожного движения.Андрей Львов, главный специалист отдела фото- и видеофиксации Центра безопасности дорожного движения Владимирской области:- На данный момент фиксация нарушений проезда грузового транспорта осуществляется. Количество нарушений информация находится в ЦАФАП ГИБДД по Владимирской области.Других путей попасть во Владимир попросту нет. Возможный выход из сложившейся ситуации - строительство нового моста через Клязьму. Менее затратное решение - ремонт существующего на Южном обходе города. На официальный запрос в Управлении федеральных автомобильных дорог нам ответили - разбитые участки будут ремонтировать. Но снятия ограничений для грузовиков это не предполагает. Капитального ремонта пока не предвидится. Проект на стадии разработки, ищут подрядчика. Стоимость контракта - 8 миллионов 900 тысяч рублей. Выбрать его должны 21 апреля.Максим Калашников, Илья Хлудов, Егор Герасимов. Вести-Владимир.