Во Владимире на проспекте Строителей 17 апреля пройдет ремонт тепловой сети, из-за которого в 31 доме отключат отопление на 19 часов, сообщили в городской мэрии. Работы начались в 3:00 и пройдут до

Во Владимире на проспекте Строителей 17 апреля пройдет ремонт тепловой сети, из-за которого в 31 доме отключат отопление на 19 часов, сообщили в городской мэрии. Работы начались в 3:00 и пройдут до 22:00. Без отопления до вечера будут следующие дома: проспект Строителей — дома №№3/7, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 7а, 7б, 7в, 7г, 8,