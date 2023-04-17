Во Владимире прошла очередная отправка военнослужащих по контракту. Они будут выполнять задачи...

Во Владимире прошла очередная отправка военнослужащих по контракту.Они будут выполнять задачи специальной военной операции. Слово - Марии Платанюк.Объятия самых родных и близких. Тех, кто будет верить и ждать. Проводить защитников приехали их семьи. Здесь же- и крепкое мужское рукопожатие. Напутственные слова от тех, кто знает, что такое служба Родине.Церемония отправки военнослужащих по контракту прошла на площади возле владимирского Дома культуры молодёжи. К местам несения службы отправляются 10 наших земляков. Мужчины подчёркивают: выбор - осознанный. И миссия - почётна.Алексей, контрактник:- Я горжусь, что Родина меня зовёт. Пойду воевать, также как и мой дед в Великую Отечественную войну защищал нашу Родину. Теперь предоставился мне этот случай. Я горжусь своим дедом. Я горжусь нашей Родиной, нашим Президентом. Буду стараться выполнять все боевые задачи. И вернуться живым.Артём, контрактник:- За наших, за Россию. Прадеды все служили. Мы тоже хотим это осознать, чтобы Россия крепкая была. С хорошим настроем иду.Проводить ребят пришли представители военного комиссариата, ветераны боевых действий, активисты "Боевого братства". Обратился к бойцам и министр региональной безопасности Сергей Полузин. Пожелав служить честно, грамотно и обязательно вернуться домой с Победой. Поддержка семей защитников- задача стратегическая. Близкие военнослужащих будут окружены особой заботой и вниманием. Необходимая адресная помощь оказывается регулярно.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- У нас открыта юридическая помощь семьям военнослужащих. Надо сказать, что практически мы не получаем жалоб по поводу задержки выплат. Есть вопросы, связанные с перезаключением контракта, с уменьшением определённых сумм или, напротив, увеличением. Эти вопросы решаются в рабочем порядке.Перед тем как отправиться в зону специальной военной операции, контрактники самых востребованных на фронте специальностей пройдут подготовку в одной из учебных частей Западного военного округа.Мария Платанюк "Вести-Владимир".