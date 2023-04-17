К счастью, никто не пострадал. Проводится проверка.

Во Владимире пьяный водитель иномарки протаранил пешеходное ограждение. Кадры с места ДТП владимирцы опубликовали в соцсетях в минувшие выходные.Авария произошла на улице Дзержинского. Свидетелями происшествия стали десятки горожан. Saab буквально взгромоздился и повис на заборе напротив парковки.По предварительным данным регионального УМВД, 41-летний мужчина оказался пьян. В крови обнаружено 0,6 промилле. К счастью, никто не пострадал. Проводится проверка.