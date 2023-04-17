Во Владимире утром понедельника 17 апреля почти полностью сгорел популярный ларек с шаурмой на улице Полина Осипенко. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской

Во Владимире утром понедельника 17 апреля почти полностью сгорел популярный ларек с шаурмой на улице Полина Осипенко. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Павильон вспыхнул около 7:30. На место выехали 2 машины и 7 пожарных, которые потушили пламя на площади в 40 кв.м. В 7:48 от пожара ничего не осталось, впрочем как