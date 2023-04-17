Он позволит «рогатым» объезжать заторы и ДТП на проспекте Строителей и улице Горького.

Во Владимире на перекрёстке улиц Мира и Горького смонтируют новый участок контактной сети для троллейбусов. Он позволит «рогатым» объезжать заторы и ДТП на проспекте Строителей и улице Горького.Как рассказали наши коллеги из , «Владимирпассажиртранс» уже начал подготовку монтажу проводов. При монтаже будут использованы управляемые и сходные стрелки, опора, провода и другое оборудование. Затраты составят 665 тысяч рублей.Кроме того, если перевозчику позволят финансы, то в текущем году предприятие проложит ещё 3 км контактной сети.