Мэрия Владимира утвердила новую сумму, которая используется при расчёте субсидий на улучшение жилищных условий горожан.

Во Владимире стоимость квадратного метра жилья выросла до 74 тысяч рублей. Мэрия Владимира утвердила новую сумму, которая используется при расчёте субсидий, предоставляемых для улучшения жилищных условий горожан.В первом квартале текущего года она составляла на 1500 меньше (72 463). Сейчас ценник установлен на отметке в 73 911 рублей.Показатель требуется для расчёта выплат молодым семьям, строительства или покупки жилья за счёт бюджета и признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.Добавим, что на самом деле квартиры в областной столице стоят дороже утверждённых властями цен.