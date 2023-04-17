Во Владимире встретили Пасху и Благодатный огонь. Накануне Светлое Христово Воскресение отметили...

Во Владимире встретили Пасху и Благодатный огонь.Накануне Светлое Христово Воскресение отметили во всех храмах области. Главным событием дня стала встреча Благодатного огня из Храма Господня в Иерусалиме - традиционно она прошла у Золотых ворот. Кристина Иванова продолжит.Крестный ход вокруг Успенского Собора собрал сотни православных верующих. Его, как и торжественную пасхальную службу в главном храме Владимирской земли, возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.- Простите, отцы и братья меня, грешного. Благодатью и щедротами своего человеколюбия. Бог да простит и благословит всех нас.Это праздничное богослужение - главная ночь года для христиан. К ней верующие строгим постом готовились все последние недели. В центре зала - Христова Плащаница. Символ погребения Спасителя. Перед пасхальной заутреней ее уносят в алтарь.София Строкина, студентка педагогического колледжа:- Мы стараемся петь по нотам, но для того, чтобы прожить произведение, педагоги стараются объяснить нам словами, чтобы мы пропустили их через себя.Прихожанка:- Это вера, надежда на светлое будущее, на просветление, на духовный рост.Главным событием Пасхи стала, конечно, встреча Благодатного огня из Храма Господня в Иерусалиме. Во Владимире она, традиционно, прошла у Золотых ворот. В честь передачи святыни во всех храмах начался колокольный звон. Благодатный и благовестный, он возвещает - вечная жизнь вновь победила смерть.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Мы радуемся, что можем поклониться этому священному огню, принести его в свои приходы, в свои дома для того, чтобы все порадовались Великому Празднику праздников и торжеству из торжеств.Прихожанка:- Здесь вообще было необычное что-то... появилась радуга над Успенским собором. В общем, эти чувства невозможно передать словами, их можно только почувствовать.Праздник Христова Воскресения открывает для верующих светлую Великую Седмицу. И начиная с первого дня Пасхи и до Вознесения Господня верующие будут приветствовать друг друга радостной вестью - Христос воскресе!Кристина Иванова, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Владимирской епархии.